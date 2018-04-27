Altınsoy: "Ak Parti'de Aday Adaylığı Başvuruları 29 Nisan'da Sona Erecek"

AK Parti'de 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimine ilişkin aday adaylığı süreci 29 Nisan Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, ilklerin yaşanacağı seçim sürecine girildiğini belirterek, Türkiye'nin 16 Nisan halk oylamasıyla önemli bir değişime imza attığını kaydetti. Uyum yasaları kapsamında ilk paket düzenlemenin 13 Mart'ta ikinci paketin ise meclisten geçtiğine dikkati çeken Altınsoy, "Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini yayınladı" dedi. İlk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçime gidildiğini, cumhurbaşkanlığı seçimiyle milletvekili seçiminin birlikte yapılacağını belirten Altınsoy, seçime iki aydan daha az zaman kaldığını söyledi. Bu kapsamda Aksaray dahil bütün illerde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) kurulduğunu, il ve ilçe SKM başkanlarının belirlendiğini bildiren Altınsoy, "AK Parti, kurumsal bir partidir. Hiç seçim olmayacakmış gibi dingin, sakin, kararlı ama yarın seçim olacakmış gibi de heyecanlı ve hazırlıklı olan bir partidir. Bu, sandıktaki temsilcimizden genel başkanımıza kadar böyledir. Gördüğünüz gibi bir kısımları halen çatıda, bacada, tabanda, tavanda gezerken bizim cumhurbaşkanı adayımız netleşti" diye konuştu.

Aday adaylarına pozitif bir ayrımcılık uyguladıklarını dile getiren Altınsoy, aday adaylığı müracaat sürecinin 29 Nisan Pazar günü saat 17.00'da sona ereceğini belirtti. - AKSARAY