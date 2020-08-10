Altınşehir Üniversite Kavşağı'nda sona gelindi Adıyaman'da yapımı devam eden Altınşehir Üniversite Kavşağı'nda sona gelindi.

Adıyaman'da yapımı devam eden Altınşehir Üniversite Kavşağı'nda sona gelindi.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AA muhabirine, kavşağın yapımının tamamlanmasına az bir süre kaldığını ve 15 Ağustos'ta faaliyete geçeceğini söyledi.

Köprünün 600 iş gününde tamamlanması gerekirken 300 günde tamamladıklarını belirten Kılınç, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kavşağın bize yaklaşık maliyeti 50 milyon lira değerinde. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA