Altınşehir Mahallesinde asfalt çalışması

18.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:15

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Altınşehir Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına devam ediyor.



Altınşehir Mahallesi'nin Kuzey kısmındaki, sokaklarda sürdürülen asfaltlama çalışmaları ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde mahalledeki asfaltlama çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.



Konu ile ilgili memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA