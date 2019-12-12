Altınşehir Mahallesi'ndeki taziye evinin çevre düzenlemesi yapıldı

12.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:00

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nin kuzey kısmında yapımı tamamlanmak üzere olan taziye evinin çevre düzenlemesini yaptı.



Adıyaman'ın en kalabalık mahallelerinden bir tanesi olan Altınşehir Mahallesinin kuzey kısmında yapımı tamamlanmak üzere olan taziye evinde çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.



Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, taziye evinin çevre düzenlemesine başlandığı açıklandı.



Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren ve taziye evinin mahallelerinin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olduğunu söyleyen mahalleliler, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA