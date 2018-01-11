Altınşehir Anadolu Lisesi Türkiye Birincisi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen EBA Fen Deneyleri Yarışmasında bu yıl Altınşehir Anadolu Lisesi iki ödül kazandı.

Altınşehir Anadolu Lisesini ziyaret eden Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Kimya dalında Türkiye birincisi olan Kimya Öğretmeni Mustafa Gümüş'ü ve Biyoloji dalında EBA Özel Ödülü almaya hak kazanan Biyoloji öğretmeni Pınar Sakin Çalğan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Elde edilen başarıların kendilerini mutlu ettiğini belirten Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği EBA (Eğitim Bilişim Ağı) Fen Deneyleri Yarışmasında derece alan kıymetli öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Eğitime yeni bir bakış sunarak, öğrencilerimizi bilime ve teknolojiye yönlendirmek, onların vizyonunu, ufkunu genişletmek adına bu tip projelerin etkisi çok büyük. Adıyaman'dan bir okulumuzun böyle güzel ödüller kazanması bizlere ayrı bir enerji veriyor. Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Elde edilen başarıların artarak devam etmesini arzuladıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ise yaptığı konuşmasında, "Milli Eğitim Bakanlığımız her yıl EBA Fen Deneyleri Yarışması düzenliyor. Bu yıl ülke çapında çeşitli dallarda 16 ödül dağıtıldı ve bu 16 ödülün 2 tanesi Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi tarafından kazanıldı, Türkiye çapında Altınşehir Anadolu Lisesi dışında 2 ödül alan başka okul yok. Bu gerçekten güzel bir başarı. Adıyaman'a geldiğimizden bu yana ilimize farklı bir vizyon sunmaya çalıştık. Çağın gereklerine uygun, teknoloji ile barışık, özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmek en önemli önceliğimiz. Bu kapsamda ilimizdeki bütün okullara destek sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Okul olarak elde edilen başarıların artarak devam etmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Altınşehir Anadolu Lisesi Okul Müdürü Türker Barış Bulduk, "Okulumuz Kimya öğretmeni Mustafa Gümüş bizleri birinciliklere alıştırdı zaten. Geçen yıl da birinci olarak EBA Aziz Sancar özel ödülünü okulumuza kazandırmıştı. Bu yıl Biyoloji öğretmenimiz Pınar Sakin Çalğan'ı da kürsüde görmemiz bizleri ayrıca mutlu etti. Bu elbette ilimiz için de büyük bir gurur. Ödül alan kıymetli öğretmenlerimizi, deneyleri hazırlayan Görsel Sanatlar öğretmenimiz Talat Doğan'ı ve elbette deneyleri öğretmenleriyle birlikte hazırlayan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum, okulumuza kadar gelip bizleri ziyaret eden Vali Yardımcısı Adem Kaya'ya ve İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya'ya teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN