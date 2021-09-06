Altınözün'nde 5 Yıl

Sarıbük, Sivrikavak, Kozkalesi ve Fatikli Mahallerinde bulunan okullara toplamda 16 derslikli kat ilaveleriAltınözü Okul tipi Kapalı Spor Salonun kazandırılması- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 500 seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonun kazandırılması- Spor faaliyetlerinin...

Sarıbük, Sivrikavak, Kozkalesi ve Fatikli Mahallerinde bulunan okullara toplamda 16 derslikli kat ilaveleriAltınözü Okul tipi Kapalı Spor Salonun kazandırılması- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 500 seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonun kazandırılması- Spor faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı kaynaklı 2 Halı Saha, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1 Halı Saha, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından 2 Halı Saha ve Danimarka Mülteciler Komiserliği tarafından 1 Halı Sahanın ilçeye kazandırılması, - Özelleştirme kapsamında bulunan Altınözü Tekel Arsasının özelleştirme kapsamından çıkartılıp, İlçe Jandarma Binası yapılması amacıyla hazine adına tescillendirilmesi, - Altınözü merkez Yenişehir Mahallesinden geçen Beyazdere'nin ıslah çalışmalarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasının sağlanması. -50 Yatak Kapasiteli Devlet Hastanesinde 6 yataklı Hasta ve Yaşlı Bakım Merkezinin açılması, mevcut personel sayısının %40 oranında arttırılması, evde bakım hizmetinin verilmesi (Hatay ilimizde evde bakım hizmetinin iki ekipli tek ilçe olmasının sağlanması), uzman hekim sayının arttırılması, hasta başvuru sayısının %30 oranında artırılması, ilçede tedavi gören diyaliz hastaları için oluşturulan Diyaliz Merkezinin kapasitesinin artmasıyla ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin daha kaliteli olması sağlanmıştır. -Yunushan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve Kaya Mezarları Alanının Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesinin yapılarak turizme kazandırılması-Kozkalesinin 60 kişilik istihdam projesi ile Müze Müdürlüğü kontrolünde temizliğinin yapılması ve restorasyon projelerinin Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile Hatay Esnaf Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı desteğiyle hazırlatılması. -Altınözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezinin kurulması, -Altınözü Belediyesi Kültür Evi projesinin faaliyete geçmesine öncülük etmek, -T. C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Merkezi'nin ilçede kurulması, -İlçemiz kadınları tarafından üretimi gerçekleştirilen Yöresel ürünlerin satışının gerçekleştiği Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi'nin kurulmasına öncülük etmek, - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen toplam 384 konut ve 1 adet Ticaret Merkezi projesinin yapılmasına öncülük ederek, ilçenin konut ihtiyacının giderilmesi, -Altınözü Altın Zeytin Cam Seyir Terası Projesini Altınözü Belediyesi adına yapılmasına öncülük etmek, ( Beyazdere mevki Kırkgöz Mağaralarının bulunduğu alanda DOĞAKA işbirliğiyle yapılmasına öncülük ederek turizm altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamak)- Altınözü ilçesinin, il merkeziyle bağlantısı olan yolların, duble yol olarak yapımının takibi, - Hacıpaşa-Demirköprü Mahalleleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan toplam uzunluğu 13, 6 Km'lik bağlantı yolunun genişletilerek, altyapısının ve standartının yükletilmesi, - Karbeyaz Mahallesinden ilçe merkezine toplam uzunluğu 22 Km'lik Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait bağlantı yolunun ilk etapta 7 Km'lik kısmında altyapı ve stabilize yapılarak standartının yükletilmesi, 2 Etap çalışmalarının takibi ve başlatılması, -2017-2018 KIRDES programı çerçevesinde mahalleler arası yollarda, 25 Km sıcak asfalt çalışmalarının yapılması, - Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezinde bulunan Suriyeli Misafir kardeşlerimizin daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak amacıyla işyerleri, kurs merkezi, halı saha, cami, kapalı spor salonu, basket sahaları, yetim merkezi, çocuk oyun parkları ve ziyaret alanı, parmak izi sistemi ve x-ray cihazlarının yaptırılması, - Hacı Hüsamettin BİLGER 100 Kişilik Yatılı Erkek Hafızlık Kuran Kursunun Hayırseverler tarafından yaptırılmasına öncülük etmek, - T. C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) ve Yardım Kuruluşları tarafından sağlanan kaynakla, "Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor", " Yerel Çeşit Zeytin Fidan Üretimi Projesi", "Bitkiler ve İş Makineleri ile Yepyeni Hayatlar" ve " Hayal Örtümüz Seramız Projesi" kapsamında toplamda 209 dul, yetim, öksüz aileye katkı sağlamak, -"2017 yılı Şubat ayında Hatay ili Altınözü ilçesinde farklı din, mezhep ve meslekten insanların bir araya gelerek 30 korist ve 10 kişilik orkestradan oluşan Zeytin Dalı Korusunun kurulmasına öncülük etmek, -İlçede müziğin sevdirilmesi, öğrencilerin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğinin artırılmasını amacıyla Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yunushan Şehit Çetin Yavuz Ortaokulu'nda müzik sınıflarının oluşturulması, - Altınözü Belediyesi Kültür Evi Binası içerisinde modern İlçe Halk Kütüphanesi'nin kazandırılması, -120 Milyonluk bir ekonomiye sahip olan Zeytin sektörünün büyümesi için Altınözü Zeytinyağının marka değeri oluşturmak amacıyla Coğrafi İşaret başvurusunun yapılması, - Altınözü Zeytini ve Zeytinyağını tanıtmak ve marka değeri oluşturmak amacıyla " Altınözü'nde Zeytin Hasadı "ve "Huzurla Süren Yaşamlar" konulu belgesel filmlerinin yapılması, - Altınözü ilçesinin markalaşması ve tanınırlığının artması için 2017-2018-2019-2020 yıllarında "Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin düzenlenmesi, -"Altınözü Zahter Festivali'nin düzenlenmesi, -Türkiye Bisiklet Federasyonu organizasyonuyla 2017-2018-2019 yıllarında Altınözü Zeytin Kupası Dağ Bisiklet Yarışmasının düzenlenmesi, -2018 yılında Altınözü Zeytin Temalı Uluslararası Foto Safari ve 2021 yılında Altınözü'nde Sosyal Yaşam konulu Foto Safari Maratonunun düzenlenmesi, -İlçede geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla Altınözü Kaymakamlığı ve Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin kurulmasına öncülük etmek, - Altınözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Bakılmayan Yaşlı ve Hasta Kalmasın" projesi dahilinde kurulan hizmet merkezi aracılığı ile bakacak kimsesi bulunmayan veya yakınları tarafından bakılmayan, 65 yaş üstü korunmaya ve başka birine muhtaç vatandaşlarımızın bakım ve temizlik hizmetlerinin yapılması, -Altınözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ikamet ettiği yıkılmak üzere olan ihtiyaç sahibi ailelerin evinin yıkılarak yerine betonarme ev yapılması ve evlerinde büyük çaplı onarımların yapılması, -Altınözülü esnaf ve vatandaşların yıllardır açılmasını beklediği Halk Bankası Şubesi'nin açılmasına öncülük etmek, - Halhalı, Savrani, Sarı Haşebi, Karamani gibi yerel zeytin çeşitlerinin korunması amacıyla ve Gemlik Zeytin ağaçlarıyla rekabetinin sağlanması için " Yerel Çeşit Zeytin Fidan Üretimi" projesinin faaliyete geçirilmesi, -Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı İlçe Sosyal Hizmet Merkezinin açılması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Altınözü Sosyal Güvenlik Merkezi'nin açılmasını sağlamış olup, Altınözülü vatandaşların Sosyal Güvenlik Merkezi ile ilgili işlemlerinin kolaylaştırılması, -5 Milyon Zeytin ağacı varlığına sahip olan, 7'den 77'ye herkesin geçim kaynağı ve temel uğraşı olan, Zeytin bitkisi etrafında gelişen, Zeytin ekiminden hasadına, Zeytinyağının çıkarılmasına dair kültürü yansıtan ve Akdeniz Bölgesinde ilk olan "Altınözü Tokaçlı Zeytin Müzesi'nin ilçe turizmine kazandırılması-Öğrencilere yazma alışkanlığı kazandırmak, kendini ifade becerisine ve sosyal bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla "Altınözü Zeytin Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi" 'nin yayınlanmasına öncülük etmek, -Altınözü Enek Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulum çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, -Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitü Müdürlüğünün Altınözü merkezinde yapılması ile ilgili olarak arsa probleminin çözülmesine katkı sağlamak, -2017 yılı içerisinde Hatay ilimiz ve Altınözü ilçemizin tarım ekonomisinde önemli bir payı bulunan Zeytin ve Zeytinyağının marka değerini arttırmak amacıyla, Hatay Zeytin Çalıştayı, Kaymakamlığımızca düzenlenmiş olup, Zeytin ve Zeytinyağı Çalıştayı Sonuç Bildirgesi tüm paydaş kurumlara ulaştırılması, -Mevcut Hükümet Konağının yerel imkanlar kullanılarak bakım ve onarımının yaptırılması, -İlçe Jandarma Komutanlığına yerel imkanlar kullanılarak göçmen kaçakçılığıyla mücadelede kullanılmak üzere "Parmak İzi Sistemi'nin kurulması, -İlçe Kaymakam Lojmanının yerel imkanlar ve kamu kaynakları kullanılarak bakım ve onarımının yaptırılmasıyla yeni bir lojman ihtiyacının ortadan kaldırılmasını sağlamak, -İlçemiz Tokaçlı Mahallesinde bulunan Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesinin, Kültür Bakanlığı kaynaklı ve yerel imkanlarla restorasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak, -Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesinin restorasyon çalışmalarının yapılmasına öncülük etmek, -Danish Refugue Councile (DRC) ile Altınözü Belediyesi Kültür Evinde HAZEK Kahvaltı Salonunun faaliyete girmesi, - Hayata Destek Derneği ile Altınözü Belediyesi Kültür Evinde kurulan Yöresel Ürünler Mutfak Atölyesinin kurulmasının sağlanması, - Danish Refugue Councile (DRC) ile Altınözü Millet Bahçesi'nde yapımı sağlanan Gemi Temalı Oyun Parkı'nın kazandırılması, - Yöresel Ürün Pazarı Projesinin Altınözü Kaymakamlığı, Altınözü Belediyesi ve DOĞAKA işbirliği ile faaliyete geçmesi, -Altınözü'nde Kore'nin Son Tanıkları adlı ilçemizde yaşayan Kore Gazilerinin savaş döneminin anlatıldığı belgesel filminin yaptırılması-WHH ile açık tarım arazi projeleri kapsamında toplamda 480 dönümlük arazide tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve istihdam olanaklarının sağlanması, - Danish Refugue Councile (DRC) ile Kaymakamlığımız işbirliği ile toplamda 60 kişiye iş olanağı sağlamak, - Danish Refugue Councile (DRC ) tarafından Altınözü Gençlik Merkezinin donamının arttırılması projesinin hayata geçmesi, - " Yunushanı Roma Nekropolü- Kozkalesi" ve "Kozkalesi- Kamberli Yeşil Göl-Yenihisar" arasında Trekking Doğa Yürüyüşü parkurunun faaliyete geçmesi-"Altınözü Sokak İyileştirme" projesi kapsamında cadde sokaklarının Grafiti sanatıyla güzelleştirilmesi ve ilçe merkezinde bulunan işyerlerinin dış cephelerinin iyileştirilmesi, -FAO ve Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile fidan üretimi projesinin hayata geçmesi, -WHH ile "Yeni Bir Ev, Yeni Bir Yaşam Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelerden oluşan 260 evde küçük çaplı tadilat ve onarımın gerçekleştirilmesi, Değişen Gelişen ve Güzelleşen Altınözü ilçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Kaymakam Bülent UYGUR'a teşekkür ederiz.

Kaynak: Habermetre