Altınözü'nde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
23.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:12
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sis, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sis, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede yoğunluğunu artıran sis, Altınözü-Antakya kara yolunda görüş mesafesini yer yer 30 metreye düşürdü.
Sürücüler, sis nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan