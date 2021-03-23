Altınözü'nde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Altınözü'nde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

23.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:12
Altınözü'nde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sis, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sis, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede yoğunluğunu artıran sis, Altınözü-Antakya kara yolunda görüş mesafesini yer yer 30 metreye düşürdü.

Sürücüler, sis nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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