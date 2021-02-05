Altınözü'nde sokak hayvanları için barınak yapıldı
05.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:25
Hatay'ın Altınözü ilçesinde zorlu kış şartları nedeniyle sokak hayvanları için barınak yapıldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde zorlu kış şartları nedeniyle sokak hayvanları için barınak yapıldı.
Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünce atık ahşaplar, işlenerek sokak hayvanları için barınak haline getirildi.
Tamamlanan barınaklar ilçede belirlenen alanlara bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan