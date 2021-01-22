Altınözü'nde okul öncesi öğretmeninden velilere ikram

Hatay'ın Altınözü ilçesinde okul öncesi öğretmeni Büşra Sağdıç, velilere çikolata ve Türk kahvesi ikram etti.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde okul öncesi öğretmeni Büşra Sağdıç, velilere çikolata ve Türk kahvesi ikram etti.

Şehit Rasim Kalay İlkokulu okul öncesi öğretmeni Büşra Sağdıç, öğrencilerin çabasının mutlu edici olduğunu söyledi.

Bu nedenle velilere teşekkür etmek istediğini dile getiren Sağdıç, velilere çikolata ve Türk kahvesi ikram etiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan