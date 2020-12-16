Altınözü'nde fırın ve marketlere Kovid-19 denetimi

Altınözü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında fırın ve marketlerde denetim yapıldı.

Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla kentte denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan fırın ile marketlerde hijyen, sosyal mesafe ve maske denetimi gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan