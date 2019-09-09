Altınözü'nde atık su ihtiyaçları karşılanıyor

09.09.2019 17:03

Atık suların sağlıklı şekilde toplanması ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, Altınözü ilçesine bağlı Avuttepe Mahallesi'ne 200'lük borularla 650 metre döşenen kanal hattı ile atık su hattı ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Sağlıklı yaşama katkı sağlandığını ve çevre kirliliğinin önüne geçildiğine dikkat çeken HATSU, mahallelerdeki atıksuların modern yöntemler ile toplanması ve çevreye zarar vermeyecek hale getirilmesi adına atıksu hattı döşeme çalışmalarının kent genelinde sürdüğünü vurguladı.

Mahalle sakinleri adına görüşlerini dile getiren Avuttepe Mahalle Muhtarı Mustafa Özdil, yapılan hizmetlerden dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali ve HATSU ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler