Altınözü'nde arıcılık kursu başladı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan "Kurslarımızla Köylerdeyiz Projesi" kapsamında arıcılık kursu verilmeye başlandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan "Kurslarımızla Köylerdeyiz Projesi" kapsamında arıcılık kursu verilmeye başlandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Doğruca, yaptığı açıklamada kursa katılan 16 kursiyere arıcılıkla ilgili teorik ve pratik eğitimler verildiğini söyledi.

Kursiyerlerden Nazmi Akyol da arıcılık hayalini gerçekleştirmek için kursa katıldığından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan