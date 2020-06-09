Altınözü Fatikli'de yağmur suyu hattı ihtiyacı karşılandı HATSU, biriken yağmur sularının daha hızlı tahliye edilmesi adına muhtelif noktalarda yağmur suyu hattı çalışmalarını sürdürüyor.

Altınözü ilçesine bağlı Fatikli Mahallesi Pınar Sokak'ta su birikintisi oluşan noktaları tespit ettiklerini ve bu doğrultuda hazırlanan projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Genel Müdürlük, biriken suların daha kolay deşarj edilmesi adına 300'lük beton borularla 90 metre yağmursuyu hattı çalışmasıyapıldı.

Çalışma sayesinde yağmur yağışları sırasında biriken suların daha kolay tahliye edileceğini aktaran İdare, ayrıca yağmur sularının deşarj edileceği noktalara da yağmur suyu mazgalları yerleştirildiğini belirterek, söz konusu çalışmada 1 kamyon, 1 kepçe ve personelin görev yaptığını aktardı.

Kaynak: Bültenler