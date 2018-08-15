Altınöz, "Türkiye'yi Lider Ülke Yapma Hedefimize, Kararlılıkla Yürüyeceğiz"

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz 18 Ağustos'ta gerçekleşecek olan 6. Olağan Büyük Kongre davetinin basın toplantısında "Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemiyle birlikte Türkiye'de yeni bir dönem başladığını belirten Altınöz, Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu 'yuvam, sevdam, aşkım' dediği partisine geri dönmüştür. 6.Olağan Büyük Kongre ile Partimiz, içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır" dedi.

Altınöz, "16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızda ki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz"

Türk Milletinin kutlu yürüyüşünü engellemek amacıyla yapılan tüm müdahalelere rağmen milletin dik duruşu bu engellemeleri boşa çıkaracağını söyleyen Altınöz, Bizler, 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Spor Salonunda, olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz Milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, Milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve Güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur" diye konuştu. - KARABÜK