Altınöz'den Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

05.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:16

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Altınöz, mesajında, AK Parti iktidarı döneminde Türk kadınlarının seçilme hakkının önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılarak daha ileri seviyeye taşındığını ve kadınların hayatını kolaylaştıracak önemli düzenlemeler yapıldığını belirtti.



Türkiye'nin kadın hakları konusunda dünyadaki birçok ülkeden önde olduğunu, 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınlarına dünyadaki birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkının verildiğini hatırlatan Altınöz, o tarihte dünyada kadınların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu ülke sayısının 28, bu hakkın kullanıldığı ülke sayısının ise sadece 17 olduğunu kaydetti. Kadınların seçme ve seçilme hakkına, Fransa'da 1944, İtalya'da 1945, Yunanistan'da 1952, Belçika'da 1960 ve İsviçre'de 1971 yılında kavuştuklarına vurgu yapan Altınöz, "Ülkemiz bu alanda pek çok batılı ülkeden de önce kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını veren ender ülkelerden biri oldu. Süreç içinde 5 Aralık tüm dünyada Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaya başladı" dedi.



"Reformlar ve yasal düzenlemeler yaptık"



Kadınların seçme ve seçilme hakkında kanunlar nezdinde çok önceleri kavuşmuş olmasına rağmen, bu hakların kullanımı konusunda bazı sıkıntılar yaşadığı bir süreç yaşandığına da vurgu yapan Altınöz, AK Parti iktidarları döneminde kadınların haklarını kullanılmasının önündeki çeşitli engellerin kaldırıldığını belirtti. Altınöz, şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek, bu konuda dünyaya örnek oluşturdu. Fakat kanunlarda tanımı olamayan başörtüsü yasağı ile kadınlarımız seçilme hakkını tam olarak kullanamıyordu. Yine eğitim haklarını da kullanamıyorlardı. Yaptığımız düzenlemeler ile bu sorunları da çözdük. 5 Aralık 1934'te seçim kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yapılan değişiklikle, kadınlarımız Mecliste temsil edilme hakkı kazandılar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına verdiği değeri gösteren bu adımı, AK Parti daha da ileri seviyeye taşımıştır. Son yıllarda yapılan düzenlemelerle, başörtülü kadınlarımızın da Meclis'te temsil edilme hakkını kullanması, üniversitelerde eğitim hakkından yararlanması ve devlet kurumlarında hizmet verebilme imkanı sağlandı. AK Parti'nin yaptığı bu reformlar ile kadınlarımız, gerçek anlamda ekonomik, siyasi ve akademik özgürlüklerine kavuşmuştur."



İmkan verildiğinde Türk kadınının spordan sanata, siyasetten ekonomiye, bürokrasiye kadar her alanda başarı gösterdiğini, amaçlarının, kadın hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi ve toplumsal hayatta kadınların daha çok yer almasını sağlamak olduğunu vurgulayan Altınöz, şu ifadelere yer verdi:



"Seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ardından 1935'te yapılan ilk seçimlerde Meclis'teki kadın temsil oranı yüzde 4.6'ydı. Bugün bu sayı, yüzde 18'lere kadar çıkmıştır. Ancak, nüfusa baktığımızda bu sayının yeterli olduğunu elbette söyleyemeyiz. Bu nedenle gerek partimizin kademelerinde, gerek Meclis'te temsil noktasında kadınlara verdiğimiz değeri daha ileri noktalara taşıma gayreti içindeyiz. Partimizin Meclis'teki 290 milletvekilinden yüzde 18.8'inin kadın olması bu konudaki hassasiyetimizi gösteriyor." - KARABÜK

Kaynak: İHA