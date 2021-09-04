Altınovalı tekvandocular uluslararası arenada
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Altınovalı tekvandocular uluslararası arenada

Altınovalı tekvandocular uluslararası arenada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yalova Altınova Belediyespor Taekwondo Takımı, 15-22 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan 6. WT Başkanlık Kupasına katılacak.

Yalova Altınova Belediyespor Taekwondo Takımı, 15-22 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan 6. WT Başkanlık Kupasına katılacak.

Avrupa Şampiyonası'nın önemli bir durağı olan ve 15-22 Eylül İstanbul Uluslararası 6. WT Başkanlık Kupası'na katılacak olan Altınova Belediyesi Tekvando Takımı, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Altınova Belediye Meclis üyeleri Birol Bayram ve Bilal Ok da yer aldı. Altınova Belediyesi Tekvando Antrenörü İsa Gündağ, turnuvaya katılacak olan sporcular Derya Namaz, Nisa Erdoğan, Mehmet Efe Bayır, Ersin Yılmaz, turnuvadaki hedeflerinin kürsü yapmak olduğunu ifade ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "İsa Gündağ hocamız ile sporcu kardeşlerim Derya Namaz, Nisa Erdoğan, Mehmet Efe Bayır ve Ersin Yılmaz'a başarılar diliyorum" diye konuştu. - YALOVA

Altınovalı tekvandocular uluslararası arenada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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