Altınovalı Pehlivanlar Kırkpınar'da iddialı
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Altınovalı Pehlivanlar Kırkpınar'da iddialı

Altınovalı Pehlivanlar Kırkpınar'da iddialı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altınova Belediyespor Güreş Takımı'nın, Tarihi Kırkpınar Güreşlerine hazırlıkları Altınova Belediyespor Tesislerinde devam ediyor.

Altınova Belediyespor Güreş Takımı'nın, Tarihi Kırkpınar Güreşlerine hazırlıkları Altınova Belediyespor Tesislerinde devam ediyor. Güreşçileri ziyaret eden ilçe protokolü, sporculara moral verdi.

Olimpiyatların ardından dünyanın en eski spor organizasyonu olarak bilinen ve UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'nde de bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl COVID-19 salgını nedeniyle yapılamayan 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 9-10-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Altınova Belediyespor Güreş Takımı'nın, minikten başa kadar tüm boylarda Kırkpınar'a yönelik kampı devam ediyor. Altınova Belediyespor Tesislerinde kampa giren sporcular sıkı bir çalışma temposuna girdi.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediye Meclis üyeleri Hasan Karabacak ve Şaban Cineviz, Altınova Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Mustafa Yurt ve Altınova Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Sarıgül, Altınova Belediyespor Güreş Takımını kampta ziyarette bulundu. İlçe protokolü, Altınova Belediyespor Güreş Antrenörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya'dan bilgi aldı.

Bu yıl Kırkpınar'a iddialı gittiklerini söyleyen Altınova Belediyespor Güreş Antrenörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya, "Kırkpınar'da hedefimiz dereceler yapmak. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek emin adımlarla ilerliyoruz. Bizlere her türlü desteği veren Belediye Başkanımıza, meclis üyelerimize ve kulüp yönetimimize teşekkür ederiz" diye konuştular.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve beraberindekiler de Altınovalı sporculara Kırkpınar'da başarılar diledi. - YALOVA

Altınovalı Pehlivanlar Kırkpınar'da iddialı
Altınovalı Pehlivanlar Kırkpınar'da iddialı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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