Altınovalı öğrenciler camide buluştu

31.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:34

Yalova'nın Altınova ilçesinde öğrenciler camide buluştu.



Altınova Müftülüğü yarı yıl tatilinde 'Camiyi seviyoruz, Namazla buluşuyoruz' programı tertip etti. Sabah namazı buluşmasına 150 öğrenci katıldı. Altınova Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camii'nde gerçekleşen programa Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Yalova İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Müftüsü Recep Eren, müftülük personeli, 150 öğrenci, veliler ve vatandaşlar katıldı. Sabah ezanını Saralkent Camii imam hatibi İdris Gezer'in okumasıyla başlayan program öncesi hafız Muhammed Emin Yetim Yasin süresini okudu. Sabah namazını öğrenci Hafız Yahya kıldırırken, iki öğrenci kamet getirdi. İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık, 'ahlaklı ve erdemli gençlik' konulu sohbet yaptı. Program Altınova Müftüsü Recep Eren'in duasıyla son buldu. Namaz sonrası Başkan Metin Oral, öğrencilere kahvaltı ikramında bulundu. - YALOVA

Kaynak: İHA