Altınova'ya okul müjdesi

09.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:55

Altınova sakinlerinin okul talebi belediye ve hayırsever işbirliğiyle karşılanıyor. Mümün-Kübra Soydal çiftinin Altınova Orta Mahalle de bağışladığı araziye okul yapılacak.



Kepez'e yeni bir okul daha geliyor. Eğitime büyük önem veren Kepez Belediyesi'nin imar planları revizyonları ile önünü açtığı Altınova Bölgesi, Cemevi'nden sonra şimdide yeni bir okula kavuşuyor. Kepez Belediyesi'nin İmar Planı revizyonunda eğitim alanı olarak ayırdığı Altınova'nın Orta Mahallesi'ne Hayırsever Mümün-Kübra Soydal çiftinin isimlerinin yaşatılacağı bir okul yapılacak. Antalya Valiliğinde yapılan protokolle Altınova'daki 4 bin 600 metre kare arsayı okul yaptırılması için hibe eden Soydal çiftine teşekkür eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Ne mutlu. Altınova'ya yeni bir okul daha kazandırıyoruz. Karamanlı hayırsever büyüklerimizden Kübra-Mümün Soydal çifti mülkiyeti kendilerine ait kıymetli bir arsayı, okul yapılmak üzere hibe ettiler. İsmi kendilerinden daha çok yaşayacak eserlerle geleceğe taşıyanlara ne mutlu" dedi.



İmar planı revizyonları ile Altınova'nın uçuşa geçtiğini belirten Tütüncü, "Plan revizyonları ile Altınova'nın değeri kat kat arttı. Bu dönemimizde bölgeye çok daha kıymetli eserler kazandıracağız. Altınova'nın kültür, sanat ve sosyal etkinliklere kolay bir şekilde ulaşabilmeleri amacıyla bölgeye 4. semt evimizi inşa ediyoruz. Ev hanımlarımıza meslek ve sanat kursları ile çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlayacak etüt merkezleri açıyoruz. Çalışan annelerimiz ve evlatları bizim için çok değerli. Bunun içinde Altınova'ya Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin 4. Şubesini inşa edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde de Altınova Cemevi'nin temelini attık. Altınova sakinlerinin bizden en çok talep ettiği bölgeye yeni bir okul yapılmasıydı. Şimdi ise bölgeye hayırsever Mümün-Kübra Soydal çiftinin arsa bağışı ile yeni bir okul geliyor. Altınova büyüyor, Altınova uçuyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA