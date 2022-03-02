Altınova Tersane Girişimcileri AŞ'den GMO'ya ziyaret - Haberler

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Altınova Tersane Girişimcileri AŞ'den GMO'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Altınova Tersane Girişimcileri AŞ'den GMO'ya ziyaret

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersane bölgesindeki firmaların iştiraki ile kurulan Altınova Tersane Girişimcileri AŞ'nin yöneticileri, Gemi Mühendisleri Odası (GMO) Yalova Şubesi yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersane bölgesindeki firmaların iştiraki ile kurulan Altınova Tersane Girişimcileri AŞ'nin yöneticileri, Gemi Mühendisleri Odası (GMO) Yalova Şubesi yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Altınova Tersane Girişimcileri AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sefer Karaot, İdari ve Mali İşler Müdürü Ayhan Kayatürk yeni GMO Yalova Şubesi'nin 4. dönem yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette sektör ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kayatürk, ziyaret sonunda Yalova Şube Başkanı Emrah Yıldız plaket takdim etti. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Yalova, Gemi, Ekonomi, Haberler

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