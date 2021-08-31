Altınova sahilinde "baskı asfalt" çalışması yapıldı
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Altınova sahilinde "baskı asfalt" çalışması yapıldı

Altınova sahilinde 'baskı asfalt' çalışması yapıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Altınova sahilinde baskı asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Altınova sahilinde baskı asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi kentlerde modern yaşam alanlarının yeni trendi olan baskı asfalt uygulamasını hayata geçirmeye başladı.

Pilot çalışma Altınova Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni sahil şeridinde gerçekleştirildi. Estetik görüntüsü ile beğeni toplayan baskı asfalt, şehrin farklı noktalarında da uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Asfaltın siyah görünümünün üzerine yapılan baskı modelleri ve renklerle estetiğe dönüştüğü bu yöntem, düzenleme çalışmalarının son aşamaya geldiği Altınova sahilimize yeni bir çehre kazandırdı. Şehrimizde kilit taşlardan kaynaklı yol sorunlarının sık yaşandığı bölgelerde uygulamasına devam etmeyi planladığımız asfalt baskı çalışmalarıyla, hemşehrilerimize daha modern ve konforlu yaşam alanları sunmuş olacağız. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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