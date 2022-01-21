Altınova sahil siteleri yolunda kilit parke yol yapım çalışmaları tamamlandı

Ardından park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri de refuj düzenlemesi yaparak ana yoldan sahile kadar uzanan bölüme 300 adet çam fidanının dikimini gerçekleştirdi.

300 adet çam fidanı dikildi

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Vatandaşların sabırsızlıklatamamlanmasını beklediği yaklaşık beş kilometrelik sahil yolunun hava koşullarınabağlı olarak yaşanan tüm aksamalara karşın tamamladık. Altınova - Sahil Mevkii arası beş kilometre uzunluğundaki sahil yolunda refüj yapımının yanı sıra 300 adet çam fidanı dikimini de gerçekleştirdik. Ayvalıklı hemşehrilerim ana yoldan sahile kadar uzanan yolu kazasız belasız kullansınlar" dedi.

45 futbol sahası büyüklüğünde

Öte yandan Ayvalık Belediyesi fen işleri müdürlüğü ekiplerince üç yıl içinde 45 futbol sahası büyüklüğünde bir alana kilit parke taşı döşendi. 2019 yılından bugüne kadar yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında 325 bin metre kare kilit taşı, 97 bin metre kare granit küp taşı, kaldırım ve refüj yapımı için ise 39 kilometre uzunluğunda bordür kullanıldı.

Tarihi kent sokaklarının dokusuna uygun

Tarihi kent sokaklarının dokusuna uygun olarak 1.648 metre kare andezit taşı, asfalt yolların bakım onarım çalışmaları için ise 1.960 ton roadmix ve binder malzeme, yeni yol yapımlarında 5.215 metre granit ve beton oluk malzeme döşendi.İmara açılan kamu yollarına ise 22 bin ton stabilize malzeme, gerekli iyileştirmeler yapılarak araç trafiğinin kullanımına açıldı. Altınova Mahallesi İskele mevkiinde Kum Adası'nda üç bin metre karelik bir alan 40x40 ebatlarında karo taşıyla kaplandı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri