Altınova Meclisi'nden İsrail'e kınama
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Altınova Meclisi'nden İsrail'e kınama

Altınova Meclisi'nden İsrail'e kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Altınova Belediye Meclisinde mayıs ayı oturumları başladı.

Altınova Belediye Meclisinde mayıs ayı oturumları başladı.

Altınova Belediye Meclisi, Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırılar ve Müslümanlara uyguladığı orantısız güç kullanımı ile şiddet sebebiyle İsrail'i kınadı.

Mecliste konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Meclisimizin ortak kararı ile Kudüs'ü kan ve gözyaşına boğan terör devleti İsrail'i bir kez daha şiddetle kınıyoruz" dedi.

Metin Oral'ın başkanlığında yapılan meclis toplantısında gündem maddeleri ele alındı. Meclis üyeleri Fevzi Arıcı, Bilal Ok, Birol Bayram, Ali Saruhan, Hasan Karabacak, Şaban Cineviz, Erol Aydın, Hüseyin Ekin ve İlknur Bayraktar gündem maddeleri üzerinde çalışırken, meclise gelen konular görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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