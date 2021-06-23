Altınova, marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Vali Yardımcısı Ercan Çiçek'i makamında ağırladı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Vali Yardımcısı Ercan Çiçek'i makamında ağırladı.

Altınova'da yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Oral'ı kutlayan Vali Yardımcısı Çiçek, "Altınova, marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Yalova Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti. Altınova'nın tarihi, sanayii, doğası, tarımı ve kültürü ile önemli bir yerleşim yeri olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Çiçek, "Çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oral da ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında Vali Yardımcısı Çiçek'e bilgi verdi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı