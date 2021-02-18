Altınova Kaymakamı Özyiğit ve Başkan Oral'dan aşı çağrısı
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Altınova Kaymakamı Özyiğit ve Başkan Oral'dan aşı çağrısı

18.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:54
Altınova Kaymakamı Özyiğit ve Başkan Oral'dan aşı çağrısı

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Altınova Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu oldu.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Altınova Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu oldu.

Aşı sonrası sağlık personellerine teşekkür eden Kaymakam Özyiğit ile Başkan Oral, hastaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra aşı ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Özyiğit, salgınına karşı aşının çok önemli olduğunu belirtti.

Özyiğit, "Devletimiz salgın sürecini çok güzel yönetti. Bu konuda sağlık çalışanlarımıza ve yetkililere teşekkür ediyorum. Aşı koruyucu olma özelliği ile korona virüs tedavisinde çok önemli. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Sağlıklı günlere kavuşmak için tüm tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Başkan Oral da, şöyle konuştu:

"Bilim Kurulu tavsiyesi üzerine bugün sayın kaymakamımız ile birlikte aşımızı olduk. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Allah'ın izniyle bir an önce Kovid-19 salgınından kurtulmayı diliyorum. Salgın döneminde özveriyle emek harcayan tüm sağlık çalışanlarımıza ve yetkililerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum." ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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