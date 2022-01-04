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Altınova itfaiyesine yeni araç

Altınova itfaiyesine yeni araç
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'nın Altınova Belediyesine yeni alınan itfaiye aracı törenle hizmete girdi.

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova Belediyesine yeni alınan itfaiye aracı törenle hizmete girdi.

Altınova Belediyesinin Tersane Girişimcileri A.Ş.'nin katkılarıyla satın aldığı çok amaçlı itfaiye aracı törenle hizmete girdi. İtfaiye Amirliği'ne 50 bin kilometrede 2003 model, çift kabin, 18 metre uzunluğunda ve 2 ton su kapasiteli itfaiye aracı alındı. Araç kapasitesini 6'ya çıkaran Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, alanında bölgenin önemli kuruluşu olma yolunda ilerliyor. Düzenlenen törene Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun ve davetliler katıldı. İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, Başkan Oral ve beraberindeki misafirlere itfaiye binasını gezdirerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. - YALOVA

Altınova itfaiyesine yeni araç

Altınova itfaiyesine yeni araç

Altınova itfaiyesine yeni araç

Altınova itfaiyesine yeni araç

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