Altınova itfaiyesinden orman yangını uyarısı
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Altınova itfaiyesinden orman yangını uyarısı

Altınova itfaiyesinden orman yangını uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, ortaya çıkabilecek orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, ortaya çıkabilecek orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sıcak havayla kuruyan otlar ve yaprakların küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geldiği belirten itfaiye yetkilileri, vatandaşlardan bu konuda dikkatli olmalarını istedi. Yetkililer; mangal, sigara ve rastgele atılan şişelerin orman yangınlarına davetiye çıkardığına dikkat çekti.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte ormanlarda yaşanabilecek yangınlar için vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Araçlarda seyir halinde iken pencereden atılan sigara izmaritinin orman yangınlarının bir sebebini oluşturduğu bilgisini veren Çavuşoğlu, ormanda bırakılan ya da kırılıp atılan cam şişelerin güneş ışığıyla birlikte mercek etkisi yaparak yangına sebep olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, yasalarca yasaklanmış olan anız yakmanın da yanlış davranış örnekleri arasında yer aldığını belirtti.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Dikkatsizce bir davranış hektarlarca ormanı kısa sürede yok edebiliyor. Yangınlar her şeyden önce oksijen kaynaklarımız olan bitki örtüsünün yok olmasına neden oluyor. Orman yangınları, yangın alanından kaçma olanağı olmayan tüm canlıları, yavrularını, yuvalarını ve hatta yumurtalarını bile yakarak yok olmalarına neden oluyor. Bitkilerin tohum ve fidelerini de yok eden yangın, bitkilerin ve hayvanların doğal hayatını tamamen kökünden kazıyarak yok ediyor.

Ormanlık alana en az 4 kilometre yakınında ateş ve anız yakmak yasak. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu orman yangınlara meydana gelmesi durumda 6831 Sayılı Orman Kanunu yaptırımlarının oldukça ağırdır. Vatandaşlarımızın ceza işlemlerle karşılaşmamaları, milli servetimiz olan ormanların kaybedilmesi için vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Eğer ormanlık alanda yangın çıkarsa acil ihbar numaramızdan 112'yi arayarak açık ve belirgin adres vermeyi ihmal edilmemeli. Çok küçük olmadıkça yangınla tek başınıza mücadele etmeye kalkılmamalı. Ot ve orman yangınları rüzgarın etkisiyle kolaylıkla yayılabileceğini asla unutulmamalı" dedi. - YALOVA

Altınova itfaiyesinden orman yangını uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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