Altınova'da villada çıkan yangın söndürüldü
Yalova'nın Altınova ilçesinde bir villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yalova'nın Altınova ilçesinde bir villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çavuşçiftlik köyünde tersane işçilerinin kaldığı binada yangın çıktı.
Sobadan başladığı tahmin edilen alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine binadan ayrılan işçiler itfaiyeye durumu bildirdi.
Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin 45 dakika süren çalışmasıyla söndürülen yangın, binada hasara yol açtı.
Kaynak: AA