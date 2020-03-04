Altınova'da villada çıkan yangın söndürüldü
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Altınova'da villada çıkan yangın söndürüldü

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

04.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:52
Altınova'da villada çıkan yangın söndürüldü

'nın ilçesinde bir villada çıkan yangın ekiplerince söndürüldü.

Çavuşçiftlik köyünde tersane işçilerinin kaldığı binada yangın çıktı.

Sobadan başladığı tahmin edilen alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine binadan ayrılan işçiler itfaiyeye durumu bildirdi.

Altınova Belediyesi Amirliğine bağlı ekiplerin 45 dakika süren çalışmasıyla söndürülen yangın, binada hasara yol açtı.

Kaynak: AA

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