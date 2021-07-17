Altınova'da trafik kazası: 1 yaralı
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Altınova'da trafik kazası: 1 yaralı

Altınova'da trafik kazası: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Güven Kaya - Haberler | Güncel

Edinilen bilgiye göre, Altınova ilçesi ışıklı kavşakta Erdal Karakaya, yönetimindeki 34 RSE 15 plakalı otomobil ile Yavuz Öztürk idaresindeki 34 AI 6687 plakalı otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, Altınova ilçesi ışıklı kavşakta Erdal Karakaya, yönetimindeki 34 RSE 15 plakalı otomobil ile Yavuz Öztürk idaresindeki 34 AI 6687 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan yaralı Sevim Öztürk, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya

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