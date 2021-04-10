Altınova'da seyir halindeki otomobil yandı
Anadolu Ajansı / Güven Kaya - Haberler | Güncel
Yalova'nın Altınova ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yalova'nın Altınova ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Altınova'nın Tavşanlı beldesinde H.Y. idaresindeki 77 ABF 170 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.
H.Y'nin otomobilden çıkarak durumu bildirdiği itfaiye ekipleri olay yerine gelerek alev alan otomobili söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya