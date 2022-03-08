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Altınova'da müstakil evde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Altınova'da müstakil evde korkutan yangın

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tek katlı müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesindeki tek katlı müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Üç Evler mevkiinde tek katlı müstakil evde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - YALOVA

Altınova'da müstakil evde korkutan yangın

Altınova'da müstakil evde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yalova, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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