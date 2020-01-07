Altınova'da kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu

07.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:18

Altınova ilçesi sahilinde 1,5 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu.

Altınova Plajı'nda güvenlik görevlileri rutin kontrolleri sırasında sahile vuran ölü yunus gördü. Durumun Zabıta Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye veteriner ve çevre birimindeki mühendisler gönderildi.

Herhangi bir darbe veya yaralanma izine rastlanmayan yunus, incelenmek üzere ekipler tarafından sahilden alındı. Görevliler, çevre kirliliğine bağlı bir ölüm olmadığını belirtti.

Kaynak: AA