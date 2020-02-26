Altınova'da evden hırsızlık şüphelileri feribotta yakalandı

26.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:54

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede bir evden ziynet eşyası ve para çalınmasına ilişkin zanlılar E.G. (46), S.S. (19), A.M. (20), K.A. (18) ve U.S'yi (22) Eskihisar feribotunda yakalandı.

Bu kişilerin üzerinde arama yapılan aramalarda bulunan çalıntı ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA