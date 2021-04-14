Altınova'da esnafa Ramazan ve COVID denetimi
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Altınova'da esnafa Ramazan ve COVID denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Altınova'da esnafa Ramazan ve COVID denetimi

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle esnaf denetimlerini arttırdı.

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Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle esnaf denetimlerini arttırdı.

Ramazan ayı ile birlikte COVID-19 tedbirleri kapsamında işletmeleri "Dinamik Denetim Modeli "ile denetleyen Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ayrıca fırınlarda gramaj ve hijyen kontrollerini gerçekleştirdi. Ekipler, esnafı ve vatandaşları salgın kurallarına uymaları konusunda uyarırken, belirlenen kurallara uyulmasını istedi.

Ramazan ayının gelmesi ile denetimleri arttırdıklarını ifade eden Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği yetkilileri, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için her an görevimizin başındayız. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri konusunda uyarıyoruz. Halkımızın sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra halkın ekonomisinin de takipçisiyiz. Zabıta Amirliğine bağlı tüm ekiplerimiz Ramazan Ayında da teyakkuzda. Esnafımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz" dediler. - YALOVA

Altınova'da esnafa Ramazan ve COVID denetimi
Altınova'da esnafa Ramazan ve COVID denetimi
Altınova'da esnafa Ramazan ve COVID denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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