Altınova'da dezenfektan noktaları oluşturuldu Yalova'nın Altınova Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri devam ediyor.

Yalova'nın Altınova Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri devam ediyor. Belediye ekipleri ilçenin işlek yerlerine el dezenfektan noktaları oluşturdu.

Altınova'da yoğun olarak kullanılan belediye ve kaymakamlık binalarının girişi, cadde, sokak, ATM ve duraklara ve çeşitli noktalara dezenfektan yerleştirildi. İlçede ilaçlama çalışmalarını sürdüren Altınova Belediyesi, vatandaşların kullanımı için farklı noktalara el dezenfektan yerleştirdi. Garaj Amirliği Temizlik İşleri sorumlusu Semih Sesli, ilçe genelinde her noktada çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Koronavirüsten korunmak için yetkili birimlerin ikazlarına uymak çok önemli. Koronavirüs tehlikesinin ortaya çıktığı ilk günden bu yana 7 gün 24 saat esasıyla halkımızın yanındayız" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA