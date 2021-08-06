Altınova'da deniz altında müsilaja rastlanılmadı

Marmara denizine kıyısı olan Altınova Hersek sahilinde deniz altında çekilen görüntülerde müsilaj kirliliği görülmedi.

Marmara denizine kıyısı olan Altınova Hersek sahilinde deniz altında çekilen görüntülerde müsilaj kirliliği görülmedi.

Ekipler tarafından su altı kameraları ile tarama yapılan bölgelerde deniz diplerinin temiz olduğu görüntülendi.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral yaptığı açıklamada, Altınova Hersek sahilimizde müsilaj kaynaklı kirlilikten eser kalmadığını, son ölçüm sonuçlarına göre deniz suyu değerlerinin de temiz çıktığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya