Altınova'da asırlık gelenek yine yüzleri güldürdü
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Altınova'da asırlık gelenek yine yüzleri güldürdü

Altınova'da asırlık gelenek yine yüzleri güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yalova Altınova Belediyesi, "Zimem Defteri" bugünkü adı ile bakkal veresiye defterlerini kapatılıyor, esnaf ve ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor.

Yalova Altınova Belediyesi, "Zimem Defteri" bugünkü adı ile bakkal veresiye defterlerini kapatılıyor, esnaf ve ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor.

Osmanlı'nın en güzel geleneklerinden biri olan "Zimem Defteri'ni Ramazan ayında yeniden canlandıran Altınova Belediyesi, bakkalların veresiye defterlerini kapatarak hem ihtiyaç sahiplerine hem de esnafa anlamlı bir destek veriyor.

Dünyanın salgın nedeniyle zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Türkiye'nin gelenekleri ve aile yapısı ile güçlü sağlık ve sosyal devlet anlayışı ile bu süreci en az hasarla atlatmaya çalıştığını söyledi.

"Zimem Defteri" Osmanlı'nın en güzel geleneklerinden biri olarak atalarımızdan kalan değerli bir miras olduğunu hatırlatan Altınova Belediye Başkanı Dr. Oral, kardeşlik, paylaşım, bereket ayı Ramazan'da bu güzel geleneği yaşatmak ve vatandaşlarımız, esnafımızla dayanışmak, küçükte olsa destek olmak istedik. Yunus Emre'nin "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz" sözünün bugün daha da anlam kazandığını görüyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi tüm zorlukların üstesinden bayrağımız ve vatanımız etrafında kenetlenerek, dayanışarak, yardımlaşarak geldi" dedi.

Veren el alan elden üstündür' ata sözünü hatırlatan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Sadaka taşları, zenginin parasını sadaka taşına bırakması ihtiyaç sahibinin de lazım olanı gece gidip oradan alması müthiş bir kültürdür. Verenin nezaketi, alanın da haddini bilmesidir. Osmanlı'da zimem defterleri vardır, bakkal hesap defteri. Zengin kimse gider bir bakkal dükkanına ve o zimem defterinde borcu kayıtlı bir yoksulun borcunu öder, kimliği gizlidir; ne yoksul kimin ödediğini bilir ne de varlıklı kimse kime yardım ettiğini görür. Bu tür paylaşım ortamlarını anlatmak ve paylaşmak lazım diye düşünüyorum." şeklinde konuştu. - YALOVA

Altınova'da asırlık gelenek yine yüzleri güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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