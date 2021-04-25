Altınova Belediyesinden Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Altınova Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardım kolisi dağıtıyor.

Altınova Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardım kolisi dağıtıyor. Yardım kolileri, salgın kurallarına uygun şekilde ailelere ulaştırılıyor.

Altınova Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi yardımında bulunuyor. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Mübarek Ramazan ayında her sene olduğu gibi bu senede belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza koli diye tabir ettiğimiz kuru gıda yardımında bulunuyoruz. Altınova Belediyesi olarak rahmet ve bereket ayında ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışmaktayız. Bu yıl salgın nedeniyle sofralar ayrı ama gönüller bir. Allah sofranızdan bereket, hanenizden sağlık ve huzuru eksik etmesin" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı