Altınova Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde belediyeye bağlı ALBEL şirketinin işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, makamında düzenlenen imza töreninde, çalışanlarla el ele vererek ilçeye hizmet etmekten onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Oral, "İlçemizin kalkınma ve gelişmesinde işçi kardeşlerimizin alın teri ve emeğini çok büyük. Salgın döneminde işçilerimiz büyük bir özveri ile hizmet ettiler. Canla başla vatandaşlarımızın yanında oldular, işlerini aksatmadan yürüttüler. Biz de toplu iş sözleşmesinde salgın şartlarını da göz önüne alarak, tüm imkanlarımızı sonuna kadar zorladık ve tamamen işçimizin lehine olan bir anlaşmaya ima attık. Sözleşmemiz hepimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Sözleşmeyle, evli ve 2 çocuklu asgari ücretli bir çalışanın en düşük giydirilmiş maaşı 3 bin 525 lira oldu. Ayrıca, ALBEL işçilerine, yıl içinde belli aralıklarla maaş ikramiyesi, Kurban ve Ramazan Bayramı yardımı, yakacak, eğitim yardımları, kıdem yılı ödemesi, performans ödemesi, düğün yardımı ve doğal afet yardımları gibi yardımların yapılacağı ifade edildi.

İmza törenine, Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şubesi TİS Sorumlu Başkan Yardımcısı Muharrem Subaşı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Çınar, ALBEL Genel Müdürü Temel Baş ve YERELSEN Uzmanı Furkan Yıldırım ile Altınova Belediye Meclisi üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya