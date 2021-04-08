Altınova Belediyesi nisan meclisi tamamlandı

Altınova Belediye Meclisi 2021 Nisan ayı oturumları tamamlandı.

Altınova Belediye Meclisi 2021 Nisan ayı oturumları tamamlandı.

Nisan ayı oturumlarında komisyon seçimleri yapılırken, gündem maddeleri ele alındı. Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın başkanlığında yapılan 2021 Nisan meclis toplantısında gündem maddeleri ele alındı. Meclis Üyeleri; Fevzi Arıcı, Bilal Ok, Birol Bayram, Ali Saruhan, Hasan Karabacak, Şaban Cineviz, İlknur Bayraktar, Erol Aydın ve Hüseyin Ekin Meclis Toplantısında hazır bulundu. Meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülürken, komisyonlardan gelen meddeler ele alındı.

Gerçekleştirilen toplantıda Belediye Meclisi 1 ve 2'nci Başkan Vekilleri, Katip Üyeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çeşitli İşler Komisyonu, Takdir Komisyonu, Denetim Komisyonu, Trafik Komisyonu, Satış Komisyonu, encümen üyeleri ve birlik üyelikleri seçimleri de yapıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı