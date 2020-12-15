Altınova Belediyesi'nde HES uygulaması
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Altınova Belediyesi'nde HES uygulaması

15.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:04
Altınova Belediyesi'nde HES uygulaması

Yalova Altınova Belediyesi'nde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu uygulaması başlatıldı.

Yalova Altınova Belediyesi'nde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu uygulaması başlatıldı.

Altınova Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürürken, hizmet binasında HES kodu uygulamasına başladı. Mobil uygulama üzerinden kurumda çalışan personel ve kuruma gelen vatandaşların HES kodlarının sorgulanması yapılıyor.

COVID-19 tedbirlerine taviz verilmeden devam edildiğini söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "COVID-19 ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES kodu uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında belediyeye giriş yapmak isteyen vatandaşlarımız, ateş ve maske kontrolünün ardından güvenlik görevlilerine gösterdikleri HES kodu ile binaya alınmaya başlandı. Genelge gereği, HES kodu olmayan vatandaşlar kamu binalarına giriş yapamayacak. Vatandaşlarımızın HES kodu almaları önemlidir" diye konuştu.

E-devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr adresinden alınabilen HES kodu, cep telefonlarından kısa mesaj yöntemiyle de alınabiliyor. Tüm GSM operatörlerinden HES yazılıp, aralarında boşluk bırakılarak, sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıp 2023'e SMS atılarak alınabiliyor. - YALOVA

Altınova Belediyesi'nde HES uygulaması
Altınova Belediyesi'nde HES uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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