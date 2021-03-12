Altınova Belediyesi, İstiklal Marşı kabulünün 100. yılına özel klip hazırladı
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Altınova Belediyesi, İstiklal Marşı kabulünün 100. yılına özel klip hazırladı

12.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:10

Yalova'ya bağlı Altınova Belediyesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle özel bir klip hazırladı.

Yalova'ya bağlı Altınova Belediyesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle özel bir klip hazırladı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı için Altınova Belediyesi'nin hazırladığı klip büyük beğeni topladı.

Çeşitli meslek grupları ve öğrencilerin seslendirdiği İstiklal Marşı'nın çekimlerine Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da destek vererek İstiklal Marşı'nı okudu.

Altınova Belediyesi, İstiklal Marşı kabulünün 100. yılına özel klip hazırladı
Altınova Belediyesi, İstiklal Marşı kabulünün 100. yılına özel klip hazırladı
Altınova Belediyesi, İstiklal Marşı kabulünün 100. yılına özel klip hazırladı
Altınova Belediyesi, İstiklal Marşı kabulünün 100. yılına özel klip hazırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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