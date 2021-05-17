Altınova Belediyesi 5 yılda 5 bine yakın evde sağlık ve bakım işlemi yaptı
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Altınova Belediyesi 5 yılda 5 bine yakın evde sağlık ve bakım işlemi yaptı

Altınova Belediyesi 5 yılda 5 bine yakın evde sağlık ve bakım işlemi yaptı
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yalova'nın Altınova ilçesinde belediye tarafından başlatılan "Gönül Köprüsü Evde Bakım Projesi" çalışmaları sürüyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde belediye tarafından başlatılan "Gönül Köprüsü Evde Bakım Projesi" çalışmaları sürüyor.

Tıp doktoru da olan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, evde sağlık, hasta nakil, kişisel bakım ve temizlik ile yaşlılar ve özellikle sağlık sorunu yaşayanlara ücretsiz sunulan hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Evde Sağlık ve Bakım Biriminin 5 yılda 5 bine yaklaşan işlem gerçekleştirdiğini belirten Oral, ekiplere teşekkür etti.

Altınova'nın büyük bir aile olduğunu vurgulayan Oral, şu ifadeleri kullandı:

"Evde sağlık ve bakım hizmetlerinde yüksek memnuniyet oranı bizleri de çok memnun ederken, sorumluluklarımızı daha da artırıyor. Hizmet kalitemizi artırmak, hizmet alanımızı genişletmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle başta yaşlılarımız olmak üzere kadınlar, çocuklar, gençler, engelli vatandaşlarımız ve hatta can dostlarımız sokak hayvanları huzuru ve mutluluğu bizim için çok çok önemli. Daha mutlu ve daha huzurlu Altınova için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Belediye Başkanı Oral, Altınova Evde Sağlık ve Bakım Biriminin 5 yılda 2 bin 644 evde sağlık, 734 hasta nakil işlemi, 276 ev temizliği, 243 kişisel bakım ve 412 ayni yardım hizmeti verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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