Altınova Belediye Başkanı Oral, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Altınova Belediye Başkanı Oral, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Altınova Belediye Başkanı Oral, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Oral, yaptığı açıklamada, AA'nın Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 1920'de Ankara'da kurulduğunu hatırlattı.

Açıklamasında, "Anadolu Ajansı, Türk basınının mimardır." ifadelerine yer veren Oral, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en köklü ve saygın haber ajansı olan Anadolu Ajansı, Türk habercilik tarihine yön vermiştir. Tarafsız ve araştırmacı habercilik anlayışının yaygınlaşmasına son derece büyük katkı sağlayan bu kurum Türk Basınının en önemli mimarlarından biridir. Bundan 101 yıl önce Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı, çizgisini hiçbir zaman bozmamıştır. Oldukça zor koşullarda görev yapan basın mensubu arkadaşlarımız o koşullardan günümüze mesleki sorumlulukları çerçevesinde hareket etmiştir."

Her türlü sıkıntıya rağmen tarafsızlığını koruyan AA'nın büyük bir saygı ve desteği hak ettiğini de belirten Oral, "Kuruluşunun 101. Yılında Anadolu Ajansı'na hizmet veren tüm basın mensuplarını bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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