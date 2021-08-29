Altınova Belediye Başkanı Oral: "30 Ağustos dönüm noktasıdır"
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Altınova Belediye Başkanı Oral: "30 Ağustos dönüm noktasıdır"

Altınova Belediye Başkanı Oral: '30 Ağustos dönüm noktasıdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlayarak, 30 Ağustos'un dönüm noktası olduğunu söyledi.

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlayarak, 30 Ağustos'un dönüm noktası olduğunu söyledi.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Başkan oral yayınladığı mesajda, "30 Ağustos Zaferi ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış onurlu bir zaferdir. Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz milletimiz, geçmişten aldığı güçle, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun bilincinde olarak, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Kurtuluş destanının zaferle taçlandırıldığı 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yılı vesilesiyle vatandaşlarımızın ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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