Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'dan Türk Kızılay'ın 152. kuruluş yıl dönümü mesajı
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Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'dan Türk Kızılay'ın 152. kuruluş yıl dönümü mesajı

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Türk Kızılay'ın 152. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'dan Türk Kızılay'ın 152. kuruluş yıl dönümü mesajı
11.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:22

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Türk Kızılay'ın 152. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oral, mesajında, Türk Kızılay'ın yardımseverliğin simgesi olduğunu belirterek, kurumun yeni tip koronavürüs (Kovid-19) sürecinde de çok etkin bir hizmet gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kızılay'ın sadece Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev almadığını, vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Oral, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay, salgınla mücadelede tıbbi açıdan da önemli görevler üstlenmiş, ilaç yapımında görev almış, immün plazma tedavisini uygulamıştır. Azimli çalışmalarına da aralıksız devam etmektedir. Kızılay, ihtiyaç anında dayanışmanın, ızdırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir. Dünyanın her ülkesinde ihtiyaç anında Türk Kızılay vardır. Uluslararası arenada gerçekleştirilen bu yardım çalışmaları Türkiye'nin tanıtılmasına da kuşkusuz büyük katkı sağladı. Dünyanın sayılı, bölgesinin ise en güçlü yardım kuruluşu haline gelen Türk Kızılay 152. yaşında, yardımseverlerin her geçen gün artan güveni ve desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ediyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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