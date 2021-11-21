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Altınova 3 golle 3 puanı aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altınova 3 golle 3 puanı aldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL), 8. Bölge 2. grupta 4. haftada Altınova Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL), 8. Bölge 2. grupta 4. haftada Altınova Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL), 8. Bölge 2. grupta Altınova Belediyespor, sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Altınova Belediyespor, Altınova Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumu'nda oynadığı maçta, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 gibi net bir skorla yenmeyi başardı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Altınova Belediyespor, ikinci yarı bir gol daha bularak maçı 3-0 kazandı.

Altınova Belediyespor'un gollerini; 14. dakikada Emrehan, 38. dakikada Uğur Yalçın ve 90. dakikada Mustafa Bayramoğlu kaydetti.

Bu sonuçla Altınova Belediyespor'un puanı 7'ye çıktı. Ligin 5. haftasında Altınova Belediyespor, deplasmanda Gönen Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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