Altınordulu Rıdvan eski takımına karşı

ALTINORDU, ORDU (İHA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'ya sezon başında Menemenspor'dan transfer olan Rıdvan Koçak, cuma günü oynanacak olan İzmir derbisinde eski takımına karşı mücadele edecek.

TFF 1. Lig'in İzmirli ekiplerinden Altınordu'ya sezon başında Menemenspor'dan transfer olan sağ bek Rıdvan Koçak, eski takımına karşı forma giyecek. Cuma günü oynanacak İzmir derbisinde, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun görev vermesi durumunda eski takımı Menemenspor'a karşı forma giyecek olan Rıdvan Koçak, toplam 2,5 sezon sarı-lacivertli formayı terletti. Altınordu'ya transfer döneminin son günlerinde gelen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, son 4 maçta 300 dakika görev aldı. - İZMİR

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