Altınordulu Rıdvan eski takımına karşı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordulu Rıdvan eski takımına karşı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altınordulu Rıdvan eski takımına karşı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'ya sezon başında Menemenspor'dan transfer olan Rıdvan Koçak, cuma günü oynanacak olan İzmir derbisinde eski takımına karşı mücadele edecek.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'ya sezon başında Menemenspor'dan transfer olan Rıdvan Koçak, cuma günü oynanacak olan İzmir derbisinde eski takımına karşı mücadele edecek.

TFF 1. Lig'in İzmirli ekiplerinden Altınordu'ya sezon başında Menemenspor'dan transfer olan sağ bek Rıdvan Koçak, eski takımına karşı forma giyecek. Cuma günü oynanacak İzmir derbisinde, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun görev vermesi durumunda eski takımı Menemenspor'a karşı forma giyecek olan Rıdvan Koçak, toplam 2,5 sezon sarı-lacivertli formayı terletti. Altınordu'ya transfer döneminin son günlerinde gelen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, son 4 maçta 300 dakika görev aldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu

Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Abdullah Öcalan Numan Kurtulmuş
Magazin Bülent Ersoy Şafak Sezer Mustafa Keser Kerem Kamışlı
Spor Muslera Ali Palabıyık Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Adil Karaismailoğlu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altınordulu Rıdvan eski takımına karşı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 13:58:46. #1.11#