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Altınordulu Muhammed Mert'e Gaziantep FK kancası

Gaziantep temsilcisinin kırmızı-lacivertlilerle görüşmelere başladığı iddia edildi.

Altınordulu Muhammed Mert'e Gaziantep FK kancası
22.07.2020 13:40 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:18

Gaziantep temsilcisinin kırmızı-lacivertlilerle görüşmelere başladığı iddia edildi. Gurbetçi futbolcu 1'inci Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un da transfer listesinde yer alıyor.

Altınordu ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan tecrübeli 10 numaranın bu sezon yuvadan uçması bekleniyor. İzmir kulübü cazip bir teklif gelmesi halinde Muhammed'i satıp altyapıdan A takıma takviye yapmayı planlıyor.

Kırmızı-lacivertlilerde ikinci sezonunu geride bırakan 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 29 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaptı. Belçika doğumlu Muhammed geçen sezon 4 gol, 3 asistle oynamıştı.

Kaynak: Hürriyet

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