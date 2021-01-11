Altınordulu Muhammed Hatay yolcusu
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Altınordulu Muhammed Hatay yolcusu

11.01.2021 11:54 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:58
Altınordulu Muhammed Hatay yolcusu

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da kendisine kulüp bulması için izin verilen Muhammed Mert'in Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'la flörtte olduğu öğrenildi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da kendisine kulüp bulması için izin verilen Muhammed Mert'in Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'la flörtte olduğu öğrenildi.

Gurbetçi orta saha oyuncusuna sezon başında da talip olan Hatayspor'un bu kez transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi. Sözleşmesinde, "1.5 milyon TL karşılığında serbest kalır" maddesi olan ve Süper Lig'de kendisini göstermek isteyen Muhammed'in önümüzdeki günlerde Hatay'a gidip kontrat imzalaması bekleniyor.Öte yandan yönetim, sağ bek Alper Tursun'un ardından Beşiktaş'tan kiralanan sol kanat Oğuzhan Akgün'le de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. İzmir ekibinde Fenerbahçe'den kiralanan kaleci Ertuğrul da kulübüne dönmüştü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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